 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política FRIGERIO

Frigerio felicitó a Santilli por su designación como jefe de Gabinete y destacó su "vocación de diálogo"

El gobernador saludó a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete de la Nación. "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos", expresó.

29 Jun, 2026, 10:03 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó este domingo a Diego Santilli luego de que fuera designado como nuevo jefe de Gabinete del presidente Javier Milei en lugar de Manuel Adorni, quien había presentado su renuncia el último sábado, y destacó su capacidad para construir consensos en un contexto complejo.

 

A través de sus redes sociales, el mandatario entrerriano expresó: "Felicitaciones, Diego Santilli, por asumir esta nueva responsabilidad como jefe de Gabinete".

 

En el mismo mensaje, Frigerio resaltó las cualidades del dirigente: "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío".

 

El respaldo del gobernador se sumó a otras expresiones de dirigentes entrerrianos vinculados al PRO, quienes también celebraron la llegada de Santilli al principal cargo político del gabinete nacional.

 

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, le deseó "éxitos en este difícil desafío", mientras que el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, calificó la designación como una "gran noticia para la Argentina" y sostuvo que "contar con vos como jefe de Gabinete de la Nación" es una buena noticia para el país.

 

Por su parte, el exsenador nacional Alfredo De Angeli afirmó que la experiencia de Santilli "será de gran valor para empujar las transformaciones necesarias que Argentina necesita para terminar con el populismo y ser un país con más libertad y oportunidades reales". (APFDigital)

Temas

FRIGERIO GABINETE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso