Frigerio felicitó a Santilli por su designación como jefe de Gabinete y destacó su "vocación de diálogo"

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó este domingo a Diego Santilli luego de que fuera designado como nuevo jefe de Gabinete del presidente Javier Milei en lugar de Manuel Adorni, quien había presentado su renuncia el último sábado, y destacó su capacidad para construir consensos en un contexto complejo.

A través de sus redes sociales, el mandatario entrerriano expresó: "Felicitaciones, Diego Santilli, por asumir esta nueva responsabilidad como jefe de Gabinete".

En el mismo mensaje, Frigerio resaltó las cualidades del dirigente: "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío".

El respaldo del gobernador se sumó a otras expresiones de dirigentes entrerrianos vinculados al PRO, quienes también celebraron la llegada de Santilli al principal cargo político del gabinete nacional.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, le deseó "éxitos en este difícil desafío", mientras que el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, calificó la designación como una "gran noticia para la Argentina" y sostuvo que "contar con vos como jefe de Gabinete de la Nación" es una buena noticia para el país.

Por su parte, el exsenador nacional Alfredo De Angeli afirmó que la experiencia de Santilli "será de gran valor para empujar las transformaciones necesarias que Argentina necesita para terminar con el populismo y ser un país con más libertad y oportunidades reales". (APFDigital)

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