Sorprendido cuando ingresó a un auto para robar

En horas de la madrugada, alrededor de las 04:10, personal policial de Comisaría Segunda intervino en inmediaciones de las calles Italia y Belisario Roldán, a raíz de un requerimiento del Comando Radioeléctrico por un presunto intento de hurto en el interior de un vehículo.

Según se informó, un hombre de 29 años habría ingresado a un automóvil con intenciones de sustraer pertenencias de su interior, pero fue advertida la situación y solicitada la presencia policial.

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto, previa comunicación con el fiscal en turno, quien tomó intervención en el hecho.

El procedimiento se enmarca en una causa por hurto en grado de tentativa en flagrancia, y el aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.