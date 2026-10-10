Secuestran una moto con adulteraciones

Personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante actuaciones de oficio para establecer la real propiedad y procedencia de una motocicleta que presentaba signos de presunta intervención mecánica en sus números identificatorios.

El procedimiento tuvo lugar el sábado, alrededor de las 00:30 h en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la intersección de Puerto Argentino y Calle 136, donde los efectivos observaron una motocicleta sin sus plásticos, en la que circulaban dos jóvenes.

Al ser interceptados, sus ocupantes manifestaron no contar con la documentación correspondiente al rodado. Durante la inspección visual, se advirtieron posibles irregularidades en el número de motor, que presentaba signos de intervención mecánica, mientras que el número de chasis resultaba ilegible. Estas circunstancias fueron constatadas por el verificador policial de turno.

En el marco del procedimiento, se identificó al conductor, un joven de 18 años, quien se encontraba acompañado por un menor de edad. Este último fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para su posterior entrega, conforme a las directivas impartidas.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar la propiedad y procedencia del motovehículo, que quedó depositado en dependencias de la Comisaría Cuarta.