Reconstruyen veredas y calles internas del Hospital

El Gobierno de Gualeguaychú reconstruye, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, las veredas internas de los hospitales Centenario y Bicentenario, con trabajos que están concentrados en el trayecto que conecta la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con la morgue.

La importancia de estos trabajos es, por un lado, porque por ese lugar se trasladan las camillas entre ambas dependencias, que además comunica con otros anexos del nosocomio; y por otro, para facilitar la labor de los profesionales de la salud que se desempeñan allí.

Aunque el establecimiento pertenece a la órbita provincial, el Gobierno de Gualeguaychú decidió colaborar con personal y maquinaria propios, para devolverle a ese recorrido condiciones adecuadas de uso.

El sector presentaba losas de hormigón fracturadas, desniveles pronunciados, restos de ladrillo, barro y agua acumulada; un cuadro poco compatible con la circulación de camillas.

Por este motivo, una cuadrilla municipal demolió las losas deterioradas y despejó los escombros que se acumularon a lo largo del tramo. Para esta labor se utilizó una minicargadora que perfiló la base, mientras un camión volcador retiró el material removido.

Las tareas se encuentran en la etapa de demolición y preparación del terreno, paso previo a la reconstrucción de la vereda. Esa etapa resulta decisiva, porque la nueva superficie requiere una base firme y nivelada que resista el uso constante y evite que el agua se estanque.