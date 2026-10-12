Pueblo Belgrano cuenta con el 100% de sus alojamientos homologados

Pueblo Belgrano continúa consolidándose como un destino turístico seguro, comprometido con la calidad y la formalización de sus servicios. En este marco, se llevó adelante la entrega de certificados de recategorización y homologación a prestadores turísticos, alcanzando un importante objetivo: el 100% de los alojamientos turísticos del destino se encuentra homologado, en el marco de la Ley Provincial N ° 7360.

Durante la jornada se reconoció el compromiso de los prestadores con el cumplimiento de la normativa vigente y la mejora continua de los servicios que ofrecen a quienes eligen Pueblo Belgrano para descansar y disfrutar de su entorno natural.

Las nuevas homologaciones reflejan, además, la incorporación de prestadores que apuestan por el destino y eligen invertir y desarrollar sus emprendimientos en la localidad. Esto representa una señal positiva para el crecimiento turístico y demuestra la confianza que Pueblo Belgrano genera como lugar para emprender y proyectar nuevas oportunidades.

En el acto de entrega de certificaciones estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Pablo Fiorotto, y el concejal Cristian Zanandrea, junto a la Directora de Turismo, María Luz Villagra, y personal del área de Turismo, quienes acompañaron a los prestadores en este importante momento para el desarrollo turístico local.

María Luz Villagra destacó “el esfuerzo, la responsabilidad у la dedicación de cada prestador, cuyo trabajo cotidiano resulta fundamental para brindar servicios de calidad y fortalecer la hospitalidad que caracteriza a Pueblo Belgrano”.

Asimismo, puso en valor el acompañamiento de la gestión municipal, en el acompañamiento con beneficios para el sector. “En estos momentos difíciles que se atraviesan, se trabaja junto al sector privado para promover la formalización, fortalecer la actividad turística y consolidar una oferta cada vez más profesional y segura”, resaltó la funcionaria, quien añadió que “alcanzar el 100% de los alojamientos homologados es un logro colectivo que pone en valor el trabajo articulado entre el Estado municipal y los prestadores turísticos. Pueblo Belgrano reafirma así su compromiso con un turismo responsable y de calidad, donde la seguridad, la confianza y el trabajo conjunto son pilares fundamentales para seguir creciendo como destino”.

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