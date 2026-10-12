Octubre Rosa: esta semana habrá controles y acceso a estudios en dos Centros de Salud

En el marco de Octubre Rosa, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante dos nuevas jornadas gratuitas destinadas a promover la prevención y facilitar el acceso a controles de salud.

La primera actividad se realizará el miércoles 14 de octubre, desde las 14 h, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco, ubicado en la intersección de La Rioja y Patico Daneri.

Durante la jornada se desarrollarán acciones de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino, se otorgarán turnos para la realización de estudios de Papanicolaou (PAP) y se brindarán controles clínicos. Además, la propuesta incluirá una Caminata Rosa como actividad de sensibilización.

La agenda continuará el viernes 16 de octubre, de 8 a 12:30 h, en el CAPS Patico Daneri, donde se realizará una jornada de PAP con atención gratuita y sin turno previo.

Para la realización del estudio se recomienda no mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas, no estar menstruando y evitar el uso de óvulos vaginales. Estas recomendaciones buscan garantizar las condiciones adecuadas para la toma de la muestra.

Ambas actividades forman parte de la programación de Octubre Rosa, que busca acercar los servicios de salud a la comunidad y promover la detección temprana mediante consultas y controles periódicos.

Bajo la consigna “Palpate · Prevení · Acercate”, el Gobierno de Gualeguaychú invita a los vecinos a participar de las jornadas y recuerda la importancia de sostener los controles preventivos durante todo el año.

Las dos propuestas son gratuitas y abiertas a la comunidad.

Prensa municipal

Temas Salud Pública