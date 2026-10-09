Este sábado se realiza la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles

Este sábado Gualeguaychú celebrará la 67.ª edición de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, que reúne el talento, la creatividad y el trabajo colectivo de cientos de jóvenes. Desde los meses de preparación hasta la finalización del evento, el Gobierno de Gualeguaychú acompaña a los estudiantes con recursos, asistencia y acciones de prevención para que puedan desarrollar sus proyectos en condiciones seguras.

El acompañamiento incluye tanto el apoyo económico destinado a los grupos carroceros como un operativo integral que abarca las tareas en los galpones, el traslado de las estructuras, el desfile y el posterior desarme. De esta manera, el Gobierno local respalda una tradición que forma parte de la identidad de Gualeguaychú y promueve la participación, el compromiso y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

Apoyo económico y prevención durante la construcción

En septiembre, el Gobierno de Gualeguaychú entregó subsidios por un total de $10.350.000 para acompañar a los 23 grupos que participan de esta edición. Cada carroza recibió $450.000, un incremento del 50 % respecto del aporte otorgado en 2025. La medida, dispuesta por el intendente Mauricio Davico, busca contribuir al desarrollo de los proyectos estudiantiles y reconocer el esfuerzo que implica su realización.

A este respaldo se suman las tareas preventivas coordinadas por Defensa Civil, en articulación con la Comisión de Carrozas Estudiantiles y distintas áreas del Gobierno local. El objetivo es garantizar condiciones de seguridad durante la construcción, prevenir accidentes y brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad.

Durante los meses de trabajo, el personal de Defensa Civil organiza la apertura y el cierre de los galpones, supervisa las condiciones de seguridad y controla las actividades que implican mayores riesgos, como la utilización de herramientas, los trabajos de soldadura y las instalaciones eléctricas.

También se verifica que cada grupo cuente con matafuegos en condiciones y se supervisan las tareas de preparación del engrudo que se realizan en el exterior de los galpones. Estas acciones se complementan con capacitaciones sobre prevención de incendios y uso de extintores, destinadas a los estudiantes y a los adultos que participan en la construcción.

En este marco, representantes de las 23 carrozas participaron de una jornada teórico-práctica de prevención de incendios, medidas de seguridad y uso correcto de matafuegos, organizada por la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General junto con el Área de Seguridad e Higiene Laboral.

La Subsecretaría de Salud también forma parte del operativo, con personal destinado a brindar primeros auxilios y atender situaciones que puedan producirse dentro de los galpones. Cuando se requiere una atención de mayor complejidad, se coordina la derivación mediante ambulancias o a través de la cobertura médica contratada por la Comisión de Carrozas.

A su vez, el operativo contempla la organización de los residuos generados durante la construcción. Para ello, se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Higiene Urbana, que dispone volquetes y organiza su vaciado a medida que se completan.

La presencia de los equipos municipales se sostiene diariamente y se adapta a las necesidades de cada etapa. En un primer momento, los galpones funcionaron de 14 a 22 h, horario que posteriormente se extendió hasta las 2 de la madrugada. Durante los últimos días de preparación, la actividad comenzó a las 9 h y se prolongó hasta las 2 h del día siguiente.

En cada turno de cuatro horas participan entre dos y tres integrantes de Defensa Civil y al menos dos agentes de Salud, lo que permite mantener una presencia permanente de prevención y asistencia mientras los estudiantes trabajan en sus proyectos.

Un despliegue completo para el desfile

Este sábado, el dispositivo comenzará a las 8 h, con el acompañamiento de los últimos trabajos de montaje y la organización de la salida de las carrozas desde los galpones.

El traslado hasta el Corsódromo se realizará de manera coordinada con el personal de Tránsito, que participará en el recorrido para facilitar el desplazamiento de las estructuras hasta el lugar del desfile.

Una vez en el predio, Defensa Civil continuará trabajando junto con los equipos de Salud y el servicio de emergencias médicas contratado para el evento. El operativo de prevención y asistencia se mantendrá durante el desarrollo de la celebración, prevista para las 20:30 h.

Las tareas tampoco finalizarán con la última pasada por el Corsódromo. Al concluir el desfile, las carrozas serán trasladadas nuevamente a los galpones, donde permanecerán hasta el inicio de su desarme.

A partir del lunes, el personal retomará las guardias de prevención de 14 a 22 h, hasta el viernes, para acompañar las tareas de desmantelamiento de las estructuras y supervisar las condiciones de seguridad durante esta última etapa.

Una tradición que reúne vecinos y turistas

La Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles nació en 1959 y se consolidó como una de las celebraciones más emblemáticas de Gualeguaychú. En esta 67.ª edición, 23 carrozas competirán en las categorías Primaverales y Libres, en una propuesta que combina creatividad, expresión artística y trabajo colectivo.

El desfile se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 20:30 h, en el Corsódromo “José Luis Gestro”, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de las creaciones elaboradas por los estudiantes durante meses de preparación.

Con el acompañamiento económico, la prevención y el trabajo coordinado de sus distintas áreas, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con los jóvenes y con una celebración que trasciende generaciones, fortalece la identidad local y convierte el esfuerzo compartido de los estudiantes en una fiesta para toda la comunidad.

Prensa municipal

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