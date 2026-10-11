Emma se recupera y buscan que sus hermanitos puedan viajar para visitarla

Lorena Hoslstein, mamá de Emma, contó en RADIO MÁXIMA que la bebita de 8 meses se recupera muy bien de la delicada cirugía, y lanzó una rifa para que la familia pueda pasar reunida el Día de la Madre en Buenos Aires.

“Tenemos que seguir cerca del hospital Garrahan por cualquier cosa, a ver cómo evoluciona”, dijo Lorena, quien agregó que los tres hermanitos se encuentran en Gualeguaychú.

“La primera vez estuvimos tres meses acá, ahora nos dicen que puede ser más larga la estadía. Queremos que los tres hermanitos de 14, 10 y 7 años puedan viajar con su papá, y pasar todos juntos el Día de la Madre, son cuatro pasajes ida y vuelta y para eso organicé una rifa. El valor del número es de 3 mil pesos, primer premio un secador de pelo, segundo premio una planchita y tercer premio un set de belleza”, detalló.

Para comprar la rifa y colaborar

Agregó que “Emma pasa a upa todo el día, dejarla para ir a ver a los otros hermanitos no creo que sea lo ideal, y los hermanos también la quieren ver a ella, por eso lo mejor es que los hermanos puedan venir”. El celular de Lorena es 3446 60 5174, y el alias de Mercado Pago es martin.bassini (a nombre de Martín Oscar Bassini).

“Ya les sacaron los puntos, gracias a Dios está re bien. Verla como se ha recuperado tan rápido, y tiene tanta fuerza y tanta energía”, dijo Lorena Holstein. La beba nació el 16 de enero y en breve cumplirá 9 meses. Los médicos autorizaron el encuentro con sus hermanitos.

Emma es una bebé que nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca grave. “Siempre nos dijeron que ella era un milagro, desde el embarazo yo no podía creer lo que ella podía aguantar. Con ello uno aprende a preocuparse por las cosas importantes de la vida”, manifestó la mamá.

El 23 de septiembre, Emma fue sometida a una cirugía a corazón abierto con una técnica de cerclaje de la arteria pulmonar, un procedimiento inédito en Argentina para este diagnóstico, cuyo objetivo es fortalecer el corazón y retrasar la necesidad de un trasplante.