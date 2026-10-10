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Guale CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo Deliberante aprobó la nueva ordenanza de cartelería

En la XIV sesión ordinaria, el cuerpo legislativo sancionó el régimen que regula la propaganda vial y electoral entre otras ordenanzas y declaraciones de interés.

10 Oct, 2026, 22:48 PM
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Durante la sesión llevada a cabo este viernes, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó proyectos vinculados al ordenamiento urbano, la cultura y la salud pública. Entre las medidas destacadas, se aprobó la nueva Ordenanza de Cartelería, Anuncios y Propaganda en la Vía Pública, que unifica normativas vigentes desde 1988 y fija pautas actualizadas para preservar la seguridad vial y el espacio público.

 

El nuevo texto normativo establece la obligatoriedad de contar con autorización municipal previa para la colocación de estructuras publicitarias y determina prohibiciones específicas en árboles, semáforos, postes de servicios y monumentos. Asimismo, regula la propaganda electoral en concordancia con el Código Electoral de Entre Ríos, limitando su colocación a los 30 días previos a cada comicio y exigiendo el retiro de estructuras y afiches dentro del mes posterior a la elección, con sanciones que prevén multas de 50 a 1.500 días multa.

 

En el marco de la misma sesión, se aprobaron dos declaraciones de Interés Municipal: el Certamen Folclórico "Raíces Entrerrianas", una propuesta impulsada por el Ballet Ecos Entrerrianos que se desarrollará el 10 de octubre en el Polideportivo Norte y la Jornada de Emergencias Prehospitalaria y Hospitalaria "Lic. Carlos Bagaglia" a concretarse el 20 de noviembre en el Centro de Convenciones "Islas Malvinas". Se trata de una capacitación técnica y práctica destinada a equipos de salud fue distinguida por su contribución al fortalecimiento de la respuesta sanitaria local, la cual incluirá un simulacro de víctimas múltiples junto a los servicios de seguridad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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CONCEJO DELIBERANTE NUEVA ORDENANZA Municipalidad CARTELERÍA

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