300 adultos mayores disfrutaron del Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, acompañó la participación de 300 adultos mayores en el Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026, realizado el sábado por la noche en el Corsódromo del Parque de la Estación.

Desde el Área de Adultos Mayores se realizó la invitación y se garantizó tanto el traslado como la entrada, facilitando el acceso al tradicional evento de la ciudad. Durante la jornada, el grupo estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el equipo del Área.

La iniciativa permitió que los adultos mayores compartieran una noche de encuentro y recreación, disfrutando del paso de las carrozas realizadas por estudiantes de diferentes instituciones educativas de Gualeguaychú.

La edición 2026 marcó el 67.º Desfile de Carrozas Estudiantiles y contó con la participación de 23 carrozas, de las cuales 13 compitieron en la categoría Primaverales y 10 en la categoría Libres. La propuesta volvió a reunir a estudiantes, familias y público en uno de los eventos tradicionales de la ciudad.

Este año, el desfile llevó el nombre “Profesor Edgardo Henchoz”, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte realizado a una actividad que, además de la construcción de las carrozas, promueve entre los estudiantes valores como el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia.

La participación de los 300 adultos mayores se enmarca en las propuestas que impulsa el Área durante todo el año, generando oportunidades para compartir actividades recreativas, culturales y comunitarias y favorecer espacios de encuentro y participación.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se continúa trabajando para facilitar el acceso de los adultos mayores a diferentes propuestas de la ciudad, acompañando su participación activa y promoviendo instancias que permitan encontrarse, disfrutar y compartir experiencias.

De esta manera, 300 adultos mayores fueron parte de una nueva edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles, compartiendo una de las celebraciones más representativas de Gualeguaychú junto a estudiantes, familias y la comunidad.

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