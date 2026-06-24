Bosnia y Herzegovina le ganó a Qatar y quedo líder en la tabla de los terceros del Mundial

Los goles provinieron de Kerim Alajbegović a los 29 del primer tiempo; el defensor qatarí Hasan Al-Haydos, en contra de su valla hizo el 2-0 a los 34; y Ermin Mahmić cerró el marcador a los 35 del complemento para los bosnios, mientras que Hasan Al-Haydos descontó para los qataríes a los 42 de la primera parte.

En el comienzo de los primeros 45 minutos, Bosnia arranco exigiendo en los primeros 3 minutos al arquero qatarí, Mahmoud Abunada, con dos tiros similares de parte de Ermedin Demirovic, Ivan Šunjić.

A los 29 del primer tiempo Kerim Alajbegovic sacó un derechazo desde fuera del área, clavándola al palo izquierdo del arquero de Qatar para el 1-0.

Minutos más tarde, un cambio de frente para Edin Džeko, quien la quiso devolver pero obtuvo el desvió en el lateral izquierdo, Sultan Al Brake ocasionando el 2-0 para Bosnia.

También Džeko desperdició una contra, donde la cruzo desde la derecha pero sin suerte estrello el disparo en el poste izquierdo.

En un primer tiempo vibrante, llego el descuento por parte de Hasan Al-Haydos empujando el pase al medio de Edmilson Junior, además estuvo cerca de empatarlo antes de terminar la primera parte con un remate de Pedro Mieguel al palo derecho del arquero bosnio, Nikola Vasilj.

En el complemento la selección de Bosnia tuvo que sufrir debido a varias llegadas de la selección asiática, pero a los 35 del segundo tiempo Mahmic aprovecho que Abunada estaba tapado para rematar y que el arquero no llegue a sacar la pelota que se le metió a pesar de tocarla.

El equipo europeo ganó, quedo tercero con 4 puntos, a la espera de lo que pase con el resto de los Grupos, a la expectativa de que Republica Checa, RD Congo y Ecuador (1 unidad) no sumen de a 3, para no correr riesgos en su clasificación.

En el caso de pasar de fase, el equipo bosnio jugaría ante Alemania o Estados Unidos, partidos que se disputarán a partir del 28 de junio hasta el 8 de julio.

Fuente: Noticias Argentinas

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