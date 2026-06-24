Suiza venció a Canadá y cerró el Grupo B como líder en el Mundial 2026

Con los goles de Rubén Vargas al minuto del complemento y Johan Manzambi a los 12 del segundo tiempo, Suiza sufrió pero finalmente cerró el grupo como líder. Canadá descontó con Promise David a los 31 de la segunda etapa pero no le alcanzó.

El equipo dirigido por Murat Yakin golpeó en los momentos clave del partido, resistió la reacción local en el tramo final y cerró la fase de grupos como líder de su zona. Canadá, pese a la derrota, también logró la clasificación al terminar en el segundo lugar.

Los europeos generaron la primera ocasión clara de la tarde. Breel Embolo le ganó la posición a Richie Laryea y quedó cara a cara con Maxime Crépeau, quien respondió con una gran atajada. En el rebote apareció Johan Manzambi, pero Derek Cornelius evitó el gol con un despeje providencial utilizando el rostro.

El encuentro se desarrolló con intensidad y transiciones rápidas, aunque sin demasiadas situaciones de peligro durante el primer tiempo. La mejor oportunidad canadiense llegó a los 32 minutos, cuando Cyle Larin recibió dentro del área, pero definió débilmente y permitió la intervención sin problemas de Gregor Kobel.

La historia cambió apenas iniciado el complemento. A los 40 segundos, Manzambi desbordó por la derecha y envió un centro preciso para Rubén Vargas, que apareció sin marca para establecer el 1-0. El golpe fue inmediato y desacomodó al conjunto local.

Once minutos más tarde llegó el segundo. Embolo aguantó de espaldas al arco, elaboró una gran jugada individual y asistió a Manzambi. El juvenil del Friburgo recibió con libertad y definió para marcar su tercer gol en el torneo y ampliar la ventaja suiza.

Canadá reaccionó a los 30 minutos del segundo tiempo gracias al descuento de Promise David. El tanto impulsó a los anfitriones, que empujaron con decisión en busca de la igualdad. La ocasión más clara fue un cabezazo de Luc De Fougerolles que pasó apenas desviado.

Pese al sufrimiento de los minutos finales, Suiza sostuvo la ventaja y aseguró el liderazgo del Grupo B. Ahora enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos E, F, G, I o J. Canadá, por su parte, espera medirse con el segundo del Grupo A, que provisionalmente es Corea del Sur.

Fuente: Noticias Argentinas

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