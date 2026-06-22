Uruguay empató con Cabo Verde y no pudo asegurar la clasificación a los 16avos del Mundial

Para el elenco “Celeste” convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que en Cabo Verde anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre en 20 de la primera mitad, y el atacante Helio Varela, a los 15 del complemento.

La igualdad llena de dudas al conjunto que dirige el entrenador Marcelo Bielsa y lo deja en el segundo lugar de la zona, con apenas dos puntos, mientras que el seleccionado caboverdiano es tercero, con la misma cantidad de unidades pero menos goles a favor.

En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H midiéndose contra España, una de las principales candidatas al título, el viernes 26 de junio a las 21:00 (horario argentino), mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, en simultáneo.

La primera llegada del partido fue de Uruguay, a los nueve minutos del primer tiempo, con un centro desde la izquierda y cabezazo del delantero Agustín Canobbio, que fue bloqueado con la espalda por el defensor Diney Borges.

Cinco minutos después, un contraataque manejado por Canobbio terminó en un pase en profundidad hacia la izquierda para el volante Federico Valverde, que no pudo cruzar un zurdazo preciso.

Cabo Verde se puso en ventaja a los 20 minutos, con un gol de excelente factura: el mediocampista Kevin Pina aprovechó un tiro libre centralizado, a algunos metros del área, y sacó un violento derechazo, que pasó entre medio de la barrera y entró por el rincón izquierdo del arquero Fernando Muslera.

Federico Valverde volvió a rematar a los 33 minutos con un disparo de media distancia, una de sus especialidades, que salió cruzado pero se fue ancho, por el palo derecho del arquero Vozinha.

El conjunto africano tuvo un nuevo acercamiento en 37 minutos de la primera mitad, con un centro desde la izquierda del extremo Garry Rodrigues, que se fue cerrando contra el segundo poste y tuvo que ser despejado por encima del travesaño por Muslera.

El combinado “Charrúa” pudo empatar a los 43 minutos, luego de un cabezazo del volante Rodrigo Bentancur, que dio en el poste izquierdo de Vozinha y permitió que Maximiliano Araújo tenga el arco libre para empujar la pelota al gol.

En el quinto minuto de descuento, una pelota al área fue bajada de cabeza por Araújo para la llegada de Canobbio, que definió de primera para poner la pelota lejos del alcance del arquero rival y marcar el 2-1.

El primer acercamiento del complemento fue del conjunto caboverdiano, a los seis minutos, con un avance del lateral Sidny Lopes Cabral hasta el borde del área y posterior remate bajo, que se fue ancho por el costado derecho de Muslera.

Una nueva igualdad llegó al marcador a los 15 minutos, mediante una presión alta del delantero Helio Varela, que aprovechó una pésima salida desde el fondo del defensor Mathías Olivera para recuperar ante una defensa abierta, se deshizo del desesperado achique del arquero uruguayo y definió de volea al gol, ante el arco libre.

Tan solo dos minutos después, Cabo Verde volvió a recuperar mediante la presión y el volante Jamiro Monteiro pudo disparar desde el borde del área grande, con un tiro potente que dio en el techo del arco del experimentado guardameta de Estudiantes.

Uruguay no pudo llegar con peligro hasta los 40 minutos de la segunda parte, con un centro atrás para el remate del delantero Brian Rodríguez, en el costado izquierdo del área, que fue bloqueado por un defensor. En el córner posterior, Bentancur volvió a ganar de cabeza pero su disparo fue, también, desviado por un jugador rival.

A los 44 minutos, Valverde aprovechó un tiro libre sobre la medialuna del área y buscó superar a Vozinha con un disparo alto y potente sobre su poste izquierdo, que se fue apenas por encima del travesaño.

En tiempo de descuento, a los dos minutos, el delantero Darwin Núñez pivoteó hacia la izquierda para la trepada de Canobbio, que corrió desde la mitad de la cancha hasta el área rival y buscó el primer palo, con un disparo alto que se fue desviado.

Síntesis:

Estadio: Hard Rock Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

VAR: Willy Delajod (Francia).

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas, Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Broges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; Benchimol. DT: Bubista.

Goles en el primer tiempo: 20m. Kevin Pina (C); 43m. Maximiliano Araújo (U) y 50m. Agustín Canobbio (U).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Helio Varela (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Deroy Duarte por Telmo Arcanjo (C), 13m. Nuno Da Costa por Garry Rodrigues (C) y Helio Varela por Benchimol (C); 25m. Nicolás De La Cruz por Manuel Ugarte (U) y Darwin Núñez por Federico Viñas (U); 26m. Laros Duarte por Kevin Pina (C), 35m. Yannick Semedo por Jamiro Monteiro (C) y Brian Rodríguez por Maximiliano Araújo (U).

Fuente: Noticias Argentinas

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