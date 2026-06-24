Colombia le ganó a República Democrática del Congo y lidera el Grupo K del Mundial 2026

El único gol del encuentro llegó a los 30 minutos del segundo tiempo por intermedio de Daniel Muñoz.

Con el triunfo, el elenco que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo aseguró la clasificación a los 16avos de final, con seis puntos tras ganar ambos partidos, mientras que Congo quedó tercero en la zona, con una unidad.

En la fecha decisiva, Colombia se medirá con Portugal el sábado 27 de junio a las 20:30 (horario argentino); con un triunfo o incluso una igualdad asegurará el primer puesto. El elenco africano enfrentará a Uzbekistán en un partido que se jugará en simultáneo.

La primera llegada del partido fue del conjunto congoleño, antes del primer minuto: un remate lejano del mediocampista Edo Kayembe que se fue apenas desviado por el poste derecho del arquero Camilo Vargas.

Colombia tuvo su primer acercamiento a los tres minutos, con un remate de Jhon Arias que detuvo el arquero Lionel Mpasi, quien dejó el rebote para la llegada del lateral Daniel Muñoz, aunque el defensor no llegó cómodo y le erró al arco.

El talentoso mediocampista James Rodríguez remató por primera vez a los 10 minutos del primer tiempo con un potente disparo desde afuera del área que fue despejado de gran manera por Mpasi.

Colombia volvió a buscar con disparos de larga distancia cuatro minutos después: un zurdazo bajo y cruzado del lateral Johan Mojica que Mpasi pudo sacar con una estirada similar a la anterior.

A los 16 minutos, el extremo Luis Díaz recibió dentro del área, enganchó hacia su pierna derecha y sacó un disparo seco pero centralizado, que Mpasi desvió con las piernas.

Tres minutos más tarde, el volante Gustavo Puerta probó desde afuera del área con un zurdazo cruzado que volvió a ser bloqueado por Mpasi, quien tuvo mucho trabajo en los primeros minutos.

En el segundo tiempo, a los cuatro minutos, un centro desde la derecha fue controlado por Luis Díaz, que disparó rápido pero sin dirección; el rebote quedó para Jhon Arias, cuyo remate fue ancho.

Cuando Colombia tenía problemas para generar peligro, un pase filtrado del enganche Juan Fernando Quintero a los 30 minutos habilitó la subida de Daniel Muñoz; su disparo se desvió en el defensor Steve Kapuadi y sorprendió a Mpasi, convirtiéndose en el 1-0.

Diez minutos después, Gustavo Puerta capturó el rebote de un córner y volvió a intentar desde lejos; Mpasi, de 31 años, desvió con la mano derecha.

En tiempo cumplido, una recuperación alta dejó el remate desde el borde del área del delantero Nathanael Mbuku, que provocó la primera atajada del arquero colombiano Camilo Vargas, con un manotazo bajo hacia su poste izquierdo.

Dos minutos más tarde, un córner al primer palo fue cabeceado por el defensor Chancel Mbemba, que conectó pero tampoco pudo superar a Vargas.

Síntesis:

Estadio: Estadio Chivas (México).

Árbitro: Maurizio Marianni (Italia).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Yoane Wissa, Cedric Bakambu. DT: Sebastien Desabre.

Gol en el segundo tiempo: 30m. Daniel Muñoz (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Noah Sadiki por Ngal’ayel Mukau (RDC), 11m. Simon Banza por Cedric Bakambu (RDC); 12m. Juan Fernando Quintero por James Rodríguez (C) y Jhon Córdoba por Luis Suárez (C); 27m. Joris Kayembe por Arthur Masuaku (RDC) y Charles Pickel por Edo Kayembe (RDC); 32m. Richard Ríos por Jhon Arias (C); 37m. Nathanael Mbuku por Samuel Moutoussamy (RDC).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Mundial 2026