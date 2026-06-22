Francia goleó a Irak y se clasificó a los 16avos

Kylian Mbappé convirtió un doblete a los 14' del primer tiempo y a los 9' del segundo, mientras que Ousmane Dembélé cerró la goleada a los 21' del complemento.
El primer tiempo comenzó con una Francia agresiva en ataque, tanto que a los 14 minutos del primer tiempo, Mbappé sorprendía con un zurdazo al segundo palo del arquero para abrir el marcador.
Luego de varias chances creadas por el equipo de "Les Blues" terminaron los primeros 45 minutos, dando paso a un entretiempo que demoraría más de lo normal debido a la suspensión momentánea del encuentro derivado por las tormentas eléctricas que se posaban por encima del recinto.
Al principio se prevenía una demora de 30 minutos, pero al notar que las lluvias no cesaban, el encuentro se pospuso más tiempo de lo normal, retomando la actividad alrededor de 2 horas más tarde.
Dando comienzo al complemento, Kylian volvería a marcar: esta vez con asistencia de Dembélé tras la mala salida desde el arco de Irak, que contó con un error gravísimo entre el arquero y el zaguero central.
A los 21', Ousmane sentenció el marcador y puso el 3-0 final para terminar y darle el pase a los 16avos al equipo dirigido por Didier Deschamps.
En el próximo partido, los franceses se medirán ante Noruega el viernes 26 a las 16:00, mientras que Irak hará lo propio frente a Senegal, en simultáneo.
Síntesis:
Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Adrien Rabiot, Manu Kone, Bradley Barcola; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam hashem, Zaid Tahsen, Hussein Ali; Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Zaid Ismael; Ahmed Qasem, Aymen Hussein. DT: Graham Amold.
Gol en el primer tiempo: 14m Kylian Mbappé
Goles en el segundo tiempo: 9m Kylian Mbappé; 21m Ousmane Dembélé.
Cambio en el primer tiempo: 26m Ali Al-Hamadi por Aymen Hussein.
Cambios en el segundo tiempo: 15m Rebin Sulaka por Zaid Tahsen, Youssef Amyn por Zaid Ismail (I); 23m Rayan Cherki por Michael Olise, Désiré Doué. por Ousmane Dembélé (F); 24m Marko Farji por Ibrahim Bayesh (I); 38m Malo Gusto por Jules Kounde, Maghnes Akliouche por Bradley Barcola, 45m Marcus Thuram por Kylian Mbappé (F).
Fuente: Noticias Argentinas