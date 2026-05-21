La primera bomba del mercado: Otamendi, muy cerca de River

Tanto es así que está próximo a transformarse en la primera bomba del mercado de pases vernáculo. Y es que el futbolista de 38 años ya tiene avanzadas sus conversaciones para convertirse en refuerzo de River: anunciada su decisión de no renovar con Benfica, pese a las propuestas que ha recibido, esta vez sí se concretaría un anhelo que data de varias temporadas.

Aunque desde Núñez no dan por confirmado el acuerdo, sí verbalmente existe un principio de entendimiento con Otamendi para un contrato por 18 meses. Es decir, hasta diciembre de 2027. Las charlas fluidas -que habrían incluido un meeting en Buenos Aires durante la fecha FIFA de amistosos de marzo- llevan tiempo dándole forma a esta (cada vez más factible) vinculación con su cuadro de toda la vida. Restará conocerse si -de alcanzarse un trato definitivo a cortísimo plazo- éste se sella antes del viaje de la Selección Argentina a los Estados Unidos para disputar el Mundial.

Las tratativas por Otamendi fueron avanzando de manera sigilosa sobre el cierre de la temporada europea. Los sondeos iniciales generaron optimismo en relación a un regreso, y es por eso que desde las oficinas del Monumental se activó el operativo para seducir al defensor con un retorno a un club con el que se encuentra identificado sentimentalmente a pesar de haber nacido futbolísticamente en Vélez.

“Todo el mundo sabe que yo soy hincha de River”, había manifestado Ota durante el Mundial de Clubes 2025, luego de marcarle un gol a Boca en la fase de grupos. “Es fanático”, reconocería tiempo atrás un Germán Pezzella que actualmente integra el staff de Eduardo Coudet y que compartió con el zaguero ex Benfica todo el ciclo de la Scaloneta. Incluso el propio club supo homenajear a Otamendi luego de consagrarse campeón del mundo en Qatar obsequiándole en 2023 una camiseta tradicional con la banda roja y el dorsal #19 con su apellido.

Con 49 partidos jugados en la temporada con Benfica -3 goles, 4 asistencias- y un promedio de 88’ en cancha, Otamendi llegaría con muchísima continuidad y vigente en alto nivel luego de haber sido clave en la estructura deportiva de José Mourinho en Portugal.

Ahora bien: si en el mundo River genera expectativa la llegada del General no es únicamente por su empatía cromática e identitaria con el club. Las características del defensor hacen match con una doble necesidad. La primera, potenciar una zona defensiva que aun habiendo bajado la tasa de goles recibidos todavía no brinda la seguridad esperada.

Con Otamendi se podría potenciar un puesto en el que Lautaro Rivero (de irregular 2026) no tiene una alternativa confiable: Facundo González está recién comenzando su tránsito por Primera y Paulo Díaz, quien volvió a sumar minutos ante Carabobo, está relegado. Además, Tobías Ramírez -último refuerzo estival; llegó procedente de Argentinos luego de ser figura en la Sub 20- fue operado y deberá ponerse a punto durante la pretemporada para competir por un lugar.

Aunque Otamendi ofrece además una virtud extra: su liderazgo. Su presencia complementaría a otras ilustres (Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Seba Driussi, Juanfer) aunque con otra clase de personalidad. Algo valioso pensando en un salto de calidad que en River están planeando para mitad de año.

Otros apellidos pesados...

No es casual que, en esa línea, al nombre de Otamendi se haya sumado el de Giovanni Simeone (para el Cholito es prioridad el retorno a Núñez aunque habrá que convencer al durísimo Urbano Cairo, presidente de Torino), el de Ángel Correa (difícil sacarlo de Tigres de México) y hasta un sondeo extraoficial por Thiago Almada (una averiguación que hasta el momento no prosperó), además de los uruguayos Mauro Arambarri (Getafe) y Agustín Canobbio (de Fluminense, integraría la lista de 26 para el Mundial).

En el Monumental esperan que el General sea, a fin de cuentas, el primero de esa lista de jugadores a desembarcar para potenciar al equipo de Coudet. Un Chacho que está con la cabeza puesta en Córdoba, en la final del domingo ante Belgrano, pero que no descuida el rearmado para una segunda mitad del año en el que deseará convalidar lo hecho con una base amalgamada y una nueva camada de caras nuevas que la jerarquicen.

Fuente: Diario Olé