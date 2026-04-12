Con un penal polémico, Boca empató ante Independiente en La Bombonera

En el estadio La Bombonera, el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Milton Giménez lo empató a los 48.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 22 puntos. En la próxima fecha, el ´Xeneize´ visitará el estadio Monumental para enfrentar a River, desde las 17 del domingo, en el Superclásico del fútbol argentino.

Por su parte, el equipo de Gustavo Quinteros escaló a la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. En la próxima fecha, el ´Rojo´ recibirá a Defensa y Justicia, desde las 19.40 del sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

En el inicio del partido, a los 9 minutos, Independiente abrió el marcador con el gol del uruguayo Abaldo. Tras un pase en profundidad cruzado de izquierda a derecha del chileno Maximiliano Gutiérrez y la no llegada del paraguayo Gabriel Ávalos para desviar la trayectoria, la pelota le quedó al ex Gimnasia La Plata sobre la línea de fondo del área chica que definió cruzado, ante un rendido arquero Agustín Marchesín, y puso el 1-0.

Después, con más empuje que fútbol, Boca se fue encima de su rival y tuvo algunas situaciones claras para igualar, aunque Giménez y Velasco fallaron en la definición y un cabezazo de Pellegrino se fue apenas afuera. A esa altura, Independiente ya dependía de acertar algún contragolpe, aunque no generó demasiado riesgo.

A los 48 minutos de juego, el árbitro Andrés Merlos observó una imperceptible infracción de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco y sancionó penal para Boca a instancias del VAR. El delantero Giménez, con un remate cruzado, marcó el empate.

Luego, con los ingresos de Exequiel Zeballos, el paraguayo Adam Bareiro, Merentiel y Santiago Ascacíbar, el equipo auriazul tuvo otro funcionamiento, más aceitado, y acumuló algunos méritos para llevarse el triunfo, pero estaba claro que el principal objetivo sigue siendo la Copa y el superclásico del próximo fin de semana.

En los últimos minutos, el equipo rojo dejó en claro que la igualdad le sentaba bien, se abroqueló atrás y dejó pasar los minutos para conservar el resultado y llevarse un punto importante.

Síntesis:

Estadio: Alberto J Armando.

Arbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga; Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ángel Romero; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 9m. Matías Abaldo (I); 48m. Milton Giménez (B), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Adam Bareiro por Milton Giménez (B) y Miguel Merentiel por Ángel Romero (B); 25m. Santiago Ascacibar por Ander Herrera (B) y Exequiel Zeballos por Alan Velasco (B); 30m. Milton Delgado por Camilo Rey Domenech (B) y Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (I); 38m. Facundo Valdez por Sebastián Valdez (I), Rodrigo Fernández Cedrés por Mateo Pérez Curci (I) y Nicolás Freire por Ignacio Malcorra (I); 45m. Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (I)

Fuente: Noticias Argentinas

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