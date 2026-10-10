Se realiza un bacheo profundo y asfaltado en calle Güemes, en la zona sur de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú realiza un bacheo profundo y un asfaltado en caliente en calle Güemes, entre España y Juan Domingo Perón, en el sur de la ciudad.

La superficie total intervenida alcanza los 620 metros cuadrados, de los cuales 470 corresponden a carpeta asfáltica con geotextil y riego de liga, y 150 a reparación de pozos, baches e imperfecciones producto de la falta de mantenimiento a lo largo de los años.

Para el sector de bacheo profundo se utilizan 25 metros cúbicos de hormigón, que reemplazaron el material removido en las áreas más deterioradas.

El plan adquiere un peso particular por la presencia del Centro de Salud Baggio, que atiende las necesidades médicas de gran parte de los vecinos, y del Polideportivo Sur, donde niños, adolescentes y jóvenes practican deportes y necesitan llegar con seguridad.

Los trabajos son ejecutados por personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria municipal.

La secuencia comenzó con la demolición de los sectores afectados, continuó con el relleno de hormigón y culmina con la colocación de la nueva capa de rodamiento.

Sobre la base ya preparada, se esparció el riego de liga, se extendió el geotextil que refuerza la unión entre el pavimento existente y el asfalto, y se colocó la mezcla caliente.

Para concluir la labor, la terminadora asfáltica distribuyó la mezcla en un espesor uniforme, mientras el personal completó a mano el acabado junto al cordón. La compactación quedó a cargo de un rodillo neumático, que amasó el asfalto con sus ruedas para sellar la superficie, mientras que el rodillo metálico alisó y densificó la capa.

Municipalidad de Gualeguaychú

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