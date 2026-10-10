Psicólogos: hay una crisis sin precedentes en la salud mental y además un “corrimiento” del Estado

El Colegio de Psicólogos (COPER) Regional Sur, con sede en Gualeguaychú, analizó la situación de la salud mental, y habló de “una crisis sin precedentes”, y además un “corrimiento” del Estado, que no brinda ni lineamientos, ni dispositivos.

Además, señalan que los profesionales no encuentran “condiciones dignas” para trabajar en el Estado, por lo cual pasa a ser “un privilegio” para las personas poder atenderse en el ámbito privado.

Los profesionales anunciaron que, en ese marco, crearon una comisión de trabajo para aportar a la forma de encarar la problemática.

El comunicado

El siguiente es el comunicado.

Comunicado Mesa de Trabajo por la Emergencia en Salud Mental del CoPER Regional Sur

En el día de la Salud Mental, desde el CoPER Regional Sur, compartimos a la comunidad el informe que pudimos elaborar desde la Mesa de trabajo por la Emergencia en Salud Mental, llevada a cabo durante los meses de julio, agosto y septiembre del corriente año.

La Mesa de trabajo por la Emergencia en Salud Mental del CoPER Regional Sur estuvo conformada por representantes del colegio y colegas autoconvocados de la región, que ejercen la profesión en distintos dispositivos de atención pertenecientes a instituciones públicas y privadas, así como también en consultorio particular.

La misma se constituyó a partir de la demanda concreta de algunos colegas ante la necesidad de pensar las problemáticas de salud mental que afectan a nuestra comunidad, como así también abordar los malestares y las complejidades que atravesamos en la práctica profesional actual.

Hablamos de “Emergencia en Salud Mental”, a partir de un proceso de lectura de la realidad, donde se puede identificar una crisis -sin precedentes- en la salud mental de nuestra población. La cual se encuentra, por supuesto, inmersa en un contexto nacional de iguales características.

Si bien, desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos se decretó la “Urgencia Sanitaria en Salud Mental” mediante un Decreto Provincial N° 2130/26, desde nuestra óptica estamos ante una emergencia en salud mental. Cabe aclarar que la diferencia entre Urgencia y Emergencia en salud, es que esta última no da tiempo, requiere intervención inmediata y un saber especializado.

Desde este espacio de trabajo y reflexión, se realizó una puesta en común sobre las condiciones bajo las cuales los y las profesionales de la psicología estamos trabajando y abordando este contexto de emergencia, en la que se relevó información acerca de la situación actual de las y los colegas que trabajan en distintas instituciones con el objetivo de arribar a un diagnóstico de situación, enmarcado en profesionales psicólogos y psicólogas, que nos permita comprender desde esta perspectiva cómo se aborda la crisis en salud mental regional.

Fue a partir del intercambio producido en los encuentros que se elaboró un informe, del cual consideramos importante compartir y socializar con la comunidad algunas de las conclusiones a las que arribamos, ya que son parte implicada y también afectada en este contexto de emergencia:

- Nos encontramos frente a un corrimiento creciente del Estado en el abordaje de la salud mental de la comunidad; evidenciado en la falta de lineamientos y dispositivos para abordarla, que se encuentren a la altura de las complejidades de la época.

- Ante la falta de condiciones dignas para trabajar en el ámbito público, los profesionales de la psicología, están casi exclusivamente abocados al ámbito privado, lo que repercute directamente en la población, siendo, lamentablemente, un privilegio el acceso a la atención de sus padecimientos psíquicos o mentales. Quienes son víctimas directas de esta problemática, quienes sufren profundamente las consecuencias son las personas, quedando expuestas ante un daño que para algunos puede ser irreparable.

- Consideramos que la problemática es transversal a la comunidad toda, con lo cual no se puede responsabilizar a un actor o efector de salud en particular, sino impulsar a la implicación de la comunidad y el Estado para dar respuesta. La salud mental no se puede abordar de manera aislada. La misma está en constante tensión y articulación con las condiciones de vida de la población, es decir, con el acceso social a la educación, cultura, trabajo, deporte, tiempo libre y recreativo. Son variables que sí están presentes en las políticas de Estado, mitigan los riesgos en salud mental.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, resulta imprescindible una real implementación de la Ley de Salud Mental y producir desde el Estado un plan concreto, real y abordable de la urgencia sanitaria en salud mental que ha dictado el gobernador de nuestra provincia; un plan que nos incluya y comprometa a todos los actores sociales que trabajamos en la temática.

Desde el CoPER Regional Sur, nos comprometemos a llevar a cabo acciones específicas que consideramos puedan ser de ayuda para atenuar la problemática en nuestra región. Por esto, junto a colegas autoconvocados y dispuestos a participar activamente, nos encontramos conformando una comisión de trabajo con la cual estamos diseñando estrategias de abordaje. ¡Si sos colega de la regional te podés sumar a la iniciativa!

Agradecemos profundamente la participación y el compromiso de todas y todos los colegas. En tiempos en los que el individualismo suele presentarse como la respuesta más frecuente, generar espacios para encontrarnos, escucharnos, acompañarnos y construir estrategias colectivas constituye un acto de enorme valor y una herramienta fundamental para fortalecer nuestra profesión y el cuidado de la salud mental en nuestra comunidad.

Comisión directiva CoPER Regional Sur