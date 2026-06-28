Con cuatro encuentros se completa la duodécima fecha del Torneo Eduardo Barbosa

La duodécima fecha del Torneo Eduardo Barbosa de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú tendrá este domingo su continuidad y cierre con cuatro partidos en la máxima categoría y otros cuatro correspondientes a la Divisional B.

La actividad en Primera A comenzó el sábado con la victoria del escolta Juventud Urdinarrain, que derrotó 2 a 0 a La Vencedora gracias a un doblete de Rodrigo Báez, manteniéndose en la pelea por el campeonato. En el otro adelanto, Unión del Suburbio se impuso por 1 a 0 a Camioneros en cancha de Sporting, con el tanto convertido por Lucas Crisnejo.

La programación dominical tendrá como principal atractivo la presentación del único líder e invicto del certamen, Juventud Unida, que visitará en el barrio 338 a Defensores del Oeste. Además, en el Estadio Municipal, Independiente recibirá a Deportivo Urdinarrain; en el barrio del Frigorífico, Pueblo Nuevo será local frente a Sarmiento; mientras que en el estadio Julio Colazzo se disputará una nueva edición del choque de centrales entre Central Entrerriano y Central Larroque.

En la Divisional B, la fecha se puso en marcha con el triunfo de Black River por 2 a 0 sobre Juvenil del Norte, con goles de Leonardo Pugliese y Francisco Lescano.

La jornada se completará este domingo con los encuentros entre Defensores del Sur y Sud América, Sportivo Larroque frente a Deportivo Gurises, Atlético Sur ante el líder Sporting e Isleños Independiente recibiendo en Villa Paranacito a Cerro Porteño.

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