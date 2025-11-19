Central Entrerriano visita a Tomás de Rocamora en un nuevo clásico entrerriano

Central Entrerriano volverá a salir a la ruta esta noche, aunque esta vez el viaje será corto: apenas unos 80 kilómetros separan Gualeguaychú de Concepción del Uruguay, donde desde las 21 horas visitará a Tomás de Rocamora en el estadio Julio César Paccagnella, en uno de los clásicos entrerrianos de la Liga Argentina. Serán árbitros José Domínguez y Matías Sotelo mientras que Walter Milocco estará como Comisionado Técnico.

El equipo de Martín Pascal llega entonado luego de su gran victoria ante Deportivo Norte de Armstrong, un triunfo clave para recuperar confianza y seguir afianzando la idea de juego. Con un andar irregular en el inicio del torneo, el Rojinegro buscará revalidar lo hecho el viernes y sumar fuera de casa.

El presente de Rocamora

Tomás de Rocamora también llega con buen ánimo: viene de superar a Unión de Mar del Plata en su última presentación. El lunes debía enfrentar a La Unión en Colón, pero el encuentro fue suspendido por el fallecimiento del preparador físico de las divisiones formativas del Rojo uruguayense.

Sorpresivamente y de mutuo acuerdo según el comunicado oficial, la institución de Concepción del Uruguay anunció la salida de Christian Domínguez y la llegada de Sebastián Amato y una vez comenzado el torneo se reforzó con Juan Ignacio Fernández quien venía de jugar la liga federal con Sport Club Cañadense.

Central recupera piezas y arma un plantel más largo

La buena noticia para Central es el regreso de Cristian “Kiki” Zenclusen, ya incorporado al plantel en Gualeguaychú, lo que permitirá contar con una rotación más extensa. Además, el cuerpo técnico evaluará la evolución de Mario Ghersetti y Lautaro Pividori, ambos recuperándose de lesiones.

Si las condiciones físicas lo permiten, no se descarta que puedan sumar algunos minutos esta noche, un aporte que sería fundamental para un equipo que viene jugando con una rotación corta.

