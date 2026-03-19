Michel, Bordet y Bahl, con agenda federal: se reunieron con el gobernador de La Rioja

El encuentro tuvo por objetivo intercambiar perspectivas respecto de la situación que atraviesan las provincias argentinas atendiendo al actual contexto económico y social. “Junto con el gobernador Quintela estuvimos analizando las realidades de las provincias y el impacto que tienen las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional”, señaló Michel.

“Es fundamental que nuestro espacio político recupere una agenda federal que permita construir una propuesta que deje de pensar únicamente en el AMBA y represente a todo el país”, manifestó.

El legislador agregó además, que “dialogar y compartir visiones sobre la situación de cada territorio, de las economías regionales, es clave para pensar un proyecto de desarrollo que permita revertir este proceso de deterioro económico y social, dado por la caída de la actividad productiva, la pérdida de empleo y la paralización de la obra pública”.