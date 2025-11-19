El obispo de Gualeguaychú fue recibido por el Papa: “Se interesó por temas sociales de la Argentina"

En RADIO MÁXIMA, Zordán anticipó que el Papa se interesó por cuestiones sociales de la Argentina, y algunos aspectos del rol de la Iglesia. “Es alguien que ha vivido y conoce nuestra realidad latinoamericana. Se interesó por lo social de la Argentina”, destacó.

Respecto al legado que dejó el Papa Francisco en la Iglesia, Zordán explicó que el nuevo Pontífice, le transmitió la intención de completar algunos proyectos que dejó el papa argentino, entre los que se encuentra la visita a nuestro país y a Uruguay.

“La figura de Francisco se va a agigantar más con el paso del tiempo, a esto lo conversamos. El Papa León tiene la mirada del Papa Francisco en un molde distinto, en una cultura distinta, en una época distinta, pero la orientación es la misma, más allá de que Francisco tenía otra forma de comunicarse, contagiosa y explosiva, León es muy cordial”, resaltó.

Respecto al pedido que le hizo León XIV indicó que “me pidió trabajar por la Iglesia siguiendo el camino iniciado en el Concilio Vaticano Segundo”, en el marco de un estado de reconversión, la sinodalidad que inició el Papa Francisco, en la que “la iglesia reflexionó sobre sí misma”.