 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CALLES

Por mejoramientos viales, habrá cortes de tránsito en varios puntos de la ciudad

Interrupciones preventivas acompañan tareas de recuperación del pavimento urbano, con impacto temporal en la circulación y beneficios duraderos para la seguridad vial y la calidad de la infraestructura céntrica.

23 Ene, 2026, 18:51 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de la ciudad a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

 

Los cortes alcanzan a:

  • San Martín, entre 3 de Febrero y Mitre
  • Bolívar, entre Camila Nieva y Mitre
  • Andrade, entre 3 de Febrero y Mitre
  • Brasil, entre Luis N. Palma y Rivadavia
  • Italia, entre San Martín y 25 de Mayo
  • San Martín, entre San Lorenzo y Morrogh Bernard
  • Guerra, entre Morrogh Bernard y 25 de Mayo
  • 25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Mitre (corte intermitente)

Por su parte, los cortes que se levantaron y volvió a quedar rehabilitado el tráfico vehicular son los siguientes:

  • Maipú, entre Bolívar y Andrade, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios
  • Bolívar, entre Pellegrini y Perón
  • España, entre Urquiza y 25 de Mayo
  • J. F. Seguí, entre J. J. Franco y Jujuy

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

 

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

 

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual sucederá a mediados de la semana que viene.

 

Como consecuencia de estos trabajos, las líneas de colectivo o transporte urbano que circulan por las calles San Martín y Bolívar, entre otras arterias comprometidas, modificarán de manera provisoria su recorrido habitual, y estos desvíos se mantendrán vigentes hasta la reapertura de cada tramo intervenido.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CALLES CIRCULACIÓN Seguridad Vial

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso